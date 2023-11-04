Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından Biden ve yönetimi sorumludur

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA), Gazze’nin kuzeyindeki Saftavi’de sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd Okulunu vurmasının ardından, bugün de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu hedef aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden ve yönetimi, en sonuncusu yerinden edilmiş çocuk ve kadınların barındığı El-Fahura Okulunun hedef alındığı İsrail'in katliamlar dizisinin sorumluluğunu taşıyor. Suçlu işgal yönetimi, bu vahşi katliamları, doğrudan Amerikan yönetimi ve Başkan Biden'ın desteğiyle gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında ABD Başkanı Biden ve yönetiminin İsrail'in sivillere karşı işlediği suçları doğrudan örtbas ettiği savunuldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okuluna yönelik saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.