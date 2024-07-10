Gazze'deki Endonezya Hastanesi tükeniyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, hastanede kalan yakıt miktarının, ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan jeneratörleri ve oksijen istasyonunu çalıştırmaya yetmediğini söyledi.

Gerekli ilaç ve temel tıbbi malzemeye ulaşmakta zorlandıklarını kaydeden Nebhan, özellikle de Gazze Şehri'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından hastaların ve yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledilmesiyle sağlık hizmetlerinin "felaket" durumda olduğunu dile getirdi.

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.