Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2024 20:51

Gazze'deki Endonezya Hastanesi tükeniyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç ve tıbbi malzemede "kıtlık" yaşandığını duyurdu.

Gazze'deki Endonezya Hastanesi tükeniyor
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, hastanede kalan yakıt miktarının, ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan jeneratörleri ve oksijen istasyonunu çalıştırmaya yetmediğini söyledi.

Gerekli ilaç ve temel tıbbi malzemeye ulaşmakta zorlandıklarını kaydeden Nebhan, özellikle de Gazze Şehri'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından hastaların ve yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledilmesiyle sağlık hizmetlerinin "felaket" durumda olduğunu dile getirdi.

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
NATO Zirvesi'nin ilk oturumu başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:27
İspanya'da boğaların denize atlatıldığı festival ilk kez sınırlandırıldı
22:06
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın
22:01
ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan kararı
21:51
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
22:04
İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek
21:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin uyardı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
FOTO FOKUS
İsrail Şucaiyye'den çekildi: Geride enkaz kaldı
İsrail Şucaiyye'den çekildi: Geride enkaz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ