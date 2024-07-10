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Dünya
AA 10.07.2024 19:15

Stoltenberg: Ukrayna'da barışın korunması için en iyi güvence NATO'nun 5. maddesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da barış sağlandıktan sonra korunması için "en iyi ve güçlü" güvencenin, kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesi olacağını belirtti.

Stoltenberg: Ukrayna'da barışın korunması için en iyi güvence NATO'nun 5. maddesi
[Fotograf: AFP]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'da çatışma sona erdiğinde Rusya'yı daha fazla saldırıdan caydırmak için Ukrayna'nın yeterli kabiliyetinin olmasının önemine işaret etti.

Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunun altını çizen Stoltenberg, "En iyi ve en güçlü güvence 5. madde olur." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli taahhüttün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin geçmişte Avrupa ve ABD'nin bazı sözlerini yerine getirmediğini, bu nedenle oluşan "boşlukların" Ukrayna'ya askeri yardımları geciktirdiğini dile getirdi.

"NATO tüm farklılıklara rağmen güçlü"

Buna rağmen Ukraynalıların sahada ilerlemeyi muhafaza ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Müttefiklerin vaatlerini yerine getireceğine inanıyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya destek taahhüdünün yük paylaşımı konusunda da bir mutabakat oluşturacağını, aynı zamanda daha fazla şeffaflık sağlayacağını ifade etti.

Görevi ekimde sona erecek Stoltenberg, iyimser biri olduğunu ve NATO'nun tüm farklılıklara rağmen güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Zorluklarla karşılaşıldığında hükümetler, siyasetçiler ve milletvekilleri birlikte daha güçlü ve güvende olduğumuzu fark ediyor. Bu da çok güçlü bir mesaj, bu yüzden de ittifak nüfuzunu sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

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