Gazze'deki elektrik kesintisi hastaların hayatını tehdit ediyor

Hastane yönetimi, ana jeneratörlerin yoğun kullanım ve zorlu koşullar nedeniyle defalarca hasar gördüğünü, bu nedenle hayati bölümlerin kesintisiz çalışmasının tehlikeye girdiğini duyurdu.

Hastanenin şu anda yalnızca “biri orta, diğeri küçük kapasiteli iki jeneratörle” faaliyet gösterebildiği, ancak bunun ameliyathaneler, yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri gibi kritik bölümlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği açıklandı.

Yönetim, binlerce hasta ve yaralının hayatını kurtarmak için en az 400 kilovolt amper kapasiteli büyük bir jeneratör sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde jeneratör eksikliği yaşandığını, mevcut cihazların da bakımının yapılamadığını vurgulamıştı.

İsrail’in geçişleri kapatması ve yedek parça girişini engellemesi nedeniyle jeneratörlerin onarılamadığı, ayrıca ilaç, malzeme ve tıbbi ekipman sıkıntısının sürdüğü kaydedilmişti.

Gazze’deki Filistin Hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İsrail ordusu aylarca süren saldırılar boyunca sağlık personelini, hastaneleri ve ambulansları hedef alarak sağlık sistemine kasıtlı olarak zarar verdi.

Birleşmiş Milletler kuruluşları da Gazze’de sağlık sektörünün çökme riski konusunda defalarca uyarıda bulundu.

63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 159 bin 490 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu.

Yüz binlerce kişinin yerinden edildiği Gazze’de, 121’i çocuk olmak üzere 322 kişinin ölümüne yol açan kıtlık da yaşandı.