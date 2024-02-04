Gazze'deki bankalar, İsrail'in saldırılarına rağmen sınırlı da olsa hizmet vermeyi sürdürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ve Filistin Merkez Bankası olarak görev yapan Filistin Para Otoritesi Başkanı Firas Milhim ve ekibi, Gazze'deki bankaların çalışmalarını yürütüyor.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren ve Filistin Para Otoritesi denetimine tabi 56 şubesi bulunan 10 yerli ve yabancı banka, Gazze'de faaliyet göstermeye başladıkları günden bu yana en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bankalar çalışmalarına asgari düzeyde de olsa devam etti

Yaşadıkları zorlukları anlatan Milhim, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz ve hizmetlerimiz, internet ve telefon hizmetinin kesildiği dönemler dışında asgari sınırlar içinde de olsa devam etti." dedi.

Bazı bankaların şubelerinin artık bir enkaz yığınından ibaret olduğunu kaydeden Milhim, savaş öncesinde sayıları 91'i bulan ATM'lerden ise 6'sının hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

İnternet ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiği dönemler dışında özellikle saldırıların yoğun olmadığı nispeten sakin bölgelerdeki bankaların faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Milhim ancak bugün gelinen noktada Gazze'de "sakin" yer kalmadığını vurguladı.

Milhim, banka çalışanlarının, ATM'lere para yükleme ve yaşanan arızaları giderme işlemini bombardıman altında gerçekleştirdiğini aktardı.

Filistin bankacılık sektörü stres testlerini geçti

Filistin Para Otoritesi'nin verilerine göre, Gazze'deki mudilerin bankalarda 1,8 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor ve bu rakam, Filistin bankacılık sektöründeki 17,4 milyar dolarlık toplam mevduatın yüzde 10,5'ini oluşturuyor.

Filistin bankacılık sektörü üzerinde stres testleri yaptıklarını ve sonuçların, devam eden savaşın üstesinden gelme yeteneğini kanıtladığını söyleyen Milhim, testlerden birinin, Gazze'deki mudilerin paralarını çekmesi varsayımı üzerine yapıldığını kaydetti.

Milhim, "Filistin'deki mudilerin yarısı bankalardaki paralarını çekse bile bankalar faaliyete devam edebilecek güce sahip. Bu ise herhangi bir merkez bankasının maruz kalabileceği en kötü senaryo kapsamındaki bir varsayım." diye konuştu.

Gazze'deki bankalar, Filistinliler için güvenli sığınak

Gazze'de 7 Ekim öncesinde 1,7 milyar dolar olan bankalardaki mevduatların savaş döneminde 1,85 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Milhim, "Bunun sebebi, saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin, paralarını bir yerden başka bir yere taşıyamamaları ve güvenli sığınak olarak gördükleri bankalara yatırmaları." değerlendirmesinde bulundu.

Milhim, saldırıya uğrayan bankalardakiler dahil olmak üzere Gazze'deki tüm müşterilerin mevduatlarının güvende olduğunu vurguladı.

Gazze'deki yerli ve yabancı bankalardan hiçbirinden, buradaki faaliyetlerini sonlandırma ya da şubelerini kapatma yönünde bir talep gelmediğini söyleyen Milhim, Filistin'deki bankaların 2023 yılında güçlü gelirler elde ettiğini ancak bu gelirlerin çoğunun, İsrail'in Gazze savaşının oluşturduğu riskler ve sonuçlarla mücadeleye tahsis edileceğini aktardı.

Filistin bankacılık sektöründe 7'si yerel, 5'i Ürdün ve 1'i Mısır bankası olmak üzere toplam 13 yerli ve yabancı banka faaliyet gösteriyor.

Filistin bankacılık sektörünün 2021'de 185 milyon dolar olan net karı, 2022'de 228 milyon dolara yükselmişti.