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Dünya
AA 04.02.2024 01:31

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 120 gündür sürdürdüğü saldırıların "acilen durdurulması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'ndan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı, başkent Riyad'da ikincisi düzenlenen İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bakan Bin Selman, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesinin, Koalisyon üyesi devletlerin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki ihlallerini kınamak için ortak bir tavır almasını gerektirdiğine" dikkati çekti.

Bin Selman, "İsrail saldırılarının acilen durdurulması gerektiğine" vurgu yaptı.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları Konseyi Başkanı Bin Selman, Suudi Arabistan'ın İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Girişimleri Fonu'na 100 milyon riyal (yaklaşık 27 milyon dolar) destekte bulunacağını açıkladı.

Ülkesinin Koalisyonun dört çalışma alanında 46 eğitim programına desteğini duyuran Bin Selman, terörizm ve aşırılığın "uluslararası ve bölgesel güvenlik ile istikrar için tehlike oluşturduğunu" kaydetti.

Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunun kurulduğunu ve merkezinin başkent Riyad olduğunu duyurmuştu.

Koalisyona yeni katılımların artmasıyla üye sayısı 42 ülkeye ulaşmıştı.

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