Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2024 20:22

Gazze'de katil İsrail'in saldırılarında ölen 34 binden fazla kişinin kimliğini açıkladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen 34 binden fazla Filistinlinin isimlerini kapsayan bir liste yayımladı.

Gazze'de katil İsrail'in saldırılarında ölen 34 binden fazla kişinin kimliğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların 710'unun bir yaş altı bebek olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
22:21
Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
21:55
Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Bodrum'da yakalandı
21:56
BM: İsrail'in "tahliye emirleri" Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
21:50
Altun'dan Gazze için 'boykot' paylaşımı: Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Texas'ta boru hattında yangın
Texas'ta boru hattında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ