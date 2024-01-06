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Dünya
AA 06.01.2024 13:13

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

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