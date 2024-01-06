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AA
HABER GİRİŞ
06.01.2024 13:13
, 06.01.2024 13:39
SON GÜNCELLEME
06.01.2024 13:39
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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