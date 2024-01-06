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Dünya
İHA 06.01.2024 12:02

ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu

ABD'den havalanan Alaska Havayolları'na ait bir yolcu uçağının kapısı kalkıştan kısa süre sonra koptu. Basınç kaybeden uçak acil iniş yaptı.

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Portland’dan California eyaletinde bulunan Ontario’ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Alaska Havayoları’na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte koptu.

Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebat ile acil iniş için Portland’a dönmek zorunda kaldı. Portland’a başarılı şekilde inen uçakta yaralanan olmadı.

"Basınçlandırma sorunu yaşandı"

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" sözleri yer aldı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir “basınçlandırma sorunu” yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
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