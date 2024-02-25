Gazze'de gönüllü çalışan Faslı doktor: Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak

Doktor Lahna, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, en temel ihtiyaçlardan yoksun hastanelerdeki yaralılara yardım etmek için Gazze Şeridi'nin güneyinde bir ay geçirdiğini belirtti.

Bir ayın hızla geçtiğini, son günlerde pek bir şey yapmadığını hissettiğini ve hala yapamadığı şeyler olduğunu kaydeden Lahna, "Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak ve yalnızca Allah'ın bileceği sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Lahna, Gazze'dekilerin barınma, yiyecek, giyecek, su, çocuk maması ve bezi başta olmak üzere her şeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Faslı doktor, Gazze'den ayrıldıktan sonra gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de kaldığı otelde güvendeyken hissettiği duyguları ifade edemediğini kaydederek, dehşeti ve korkuyu yaşamamış birine güvenliğin ne demek olduğunun anlatılamayacağını belirtti.

Lahna, "25 yıldır çatışma ve savaşların olduğu yerlerde gönüllü görev yapıyorum ama Gazze'de insanların yaşadıkları şimdiye kadar gördüklerimin en kötüsüydü ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidemedik." ifadelerini kullandı.