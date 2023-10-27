Gazze'de enkaz altında kalan 11 yaşındaki çocuk 30 saat sonra kurtarıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Yerleşim birimleri, evler hava saldırılarında yerle bir oluyor.

O evlerden birinin enkazından 11 yaşındaki bir çocuk tam 30 saat sonra kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılan Efnan Ali el-Şana hastanede tedavi altına alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 29 bin konutun tamamen yıkıldığı, en az 2 bin kişinin enkaz altında olduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Saldırılarda ayrıca, 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.