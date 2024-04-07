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Dünya
TRT Haber 07.04.2024 03:44

Gazze'de ateşkes çabaları: Müzakerelerin Kahire'de başlaması bekleniyor

İsrail saldırılarına ara vermeden devam etse de, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalar sürüyor... İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin bugün Mısır'da yeniden başlaması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes çabaları: Müzakerelerin Kahire'de başlaması bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail'in 6 ayı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdırıyor.

İnsani krizin yaşandığı Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağı sorusuysa hala yanıt bulmadı.

Ateşkes ve esir takası çabaları doğrultusunda müzakereler Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacak.

Mısır medyasına göre müzakerelere ABD Dış İstihbarat Servisi CIA Direktörü William Burns, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ve Hamas heyetleri katılacak.

Müzakerelere ilişkin Hamas'tan açıklama geldi

Kalıcı ateşkes için İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi şartı yinelendi...
Açıklamada, yerinden edilen Filistinliler'in geri dönüşü, hareket özgürlüğü, sivillere yardım ve koruma ile ciddi bir esir takası anlaşmasının talep edildiği vurgulandı.

Ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda topun Hamas'ta değil, Gazze'nin işgalinde ısrar eden İsrail'de olduğu kaydedildi.

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