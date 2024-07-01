Gazze'de alıkonulan 50 Filistinlinin serbest bırakılması İsrail yönetiminde tartışmalara yol açtı

The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, söz konusu Filistinlilerin serbest bırakılarak Gazze Şeridi'ne geri gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

​​​​​​​Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin serbest bırakılması kararının Yüksek Mahkeme'de yapılan tartışmaların ardından verildiğine işaret edilerek, "Serbest bırakılan mahkumların kimlikleri güvenlik yetkilileri tarafından mesleki mülahazalar çerçevesinde bağımsız olarak belirlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun konunun soruşturulması için talimat verdiği aktarıldı.

Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada da "Güvenlik mahkumlarının hapsedilmesi ve serbest bırakılmasına ilişkin prosedür Şin-Bet (İç İstihbarat Teşkilatı) ve İsrail Cezaevi Yönetimi kapsamındadır ve Savunma Bakanı'nın onayına tabi değildir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) Başbakanlık sorumluyken, İsrail Cezaevi Yönetimi ise aşırı sağcı Itamar Ben Gvir liderliğindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı.

Eski Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise Netanyahu ve Gallant'ın ofisinden yapılanların aksine sert bir açıklama yaptı.

Gantz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu kararı kim aldıysa bugün kovulmalı." ifadesini kullandı.

Şin-Bet, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, aralarında Ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinlinin İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hapishanelerde yer olmaması ve Sde Teiman gözaltı tesisinin kullanımının aşamalı olarak lağvedilmesi yönündeki planlar nedeniyle mahkumların Gazze Şeridi'ne geri gönderilmek zorunda kalındığı kaydedildi.

Hapishanelerdeki kapasite yetersizliğinin ilgililere iletildiği ancak yanıt alınamadığı aktarılan açıklamada, "Bu işin sorumlusu olan Ulusal Güvenlik Bakanı (Itamar Ben-Gvir) başta olmak üzere ilgili tüm taraflara iletilen bu talepler maalesef dikkate alınmadı ve pratikte (hücrelerin) sayısı gerektiği kadar artırılmadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'yi 7 ay sonra serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduktan 7 ay sonra bugün erken saatlerde serbest bırakmıştı.

Ebu Silmiyye ile birlikte Gazze Şeridi'nin orta ve güneydoğu sınırlarında alıkonulan 50 Filistinli de serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılanlar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi ile Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi 23 Kasım 2023'te alıkoymuştu.

Ben-Gvir, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılmasına tepki göstermişti

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması nedeniyle Savunma Bakanı Gallant ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı hedef almıştı.

Gallant ve Bar'ın İsrail kabinesinden bağımsız politikalar uyguladığını ile süren Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya bu iki ismi "durdurması" çağrısı yapmıştı.