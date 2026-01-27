Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
Dünya
AA 27.01.2026 14:41

Gazze'de 12 günlük bebek soğuktan öldü

Katil İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde 12 günlük bir bebeğin dondurucu soğuk sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de 12 günlük bebek soğuktan öldü

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "12 günlük Heysem Ebu Kas, aşırı soğuk nedeniyle Rantisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Bebek Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
