Puslu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2023 06:32

Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim hizmetleri kesildi

Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim hizmetleri kesildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal, açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı altıncı kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" denildi.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte dün itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiği belirtildi.

Söz konusu iki şirket, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam edildiğini kaydetti.

Sık sık kesintiye uğruyor

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı soykırım savaşının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kesiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
BM: Sudan'daki savaş 7 milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
07:02
Bahçelievler'de park halindeki otomobil yandı
07:00
İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
06:56
İzmir açıklarında 145 düzensiz göçmen kurtarıldı
06:26
BM: Sudan'daki savaş 7 milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı
04:33
AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ