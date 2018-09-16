Gazze şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında geçen ay düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde yaralanan ve dün şehit olan 16 yaşındaki Suheyb Abdusselam Ebu Kaşif için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 3 Ağustos'ta düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde yaralanan Ebu Kaşif'in şehit düştüğünü belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA