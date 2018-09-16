  • 16 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW Çin’deki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW’nin Çin'deki 139 bin 452 aracını klimadaki bir parçada bulunan kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMW Çindeki 139 binden fazla aracını geri çağırıyor

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, geri çağırma işleminin klimadaki rüzgar üfleyici bir parçadaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.

Çağırma işleminin Çin’de Mayıs 2005 ve Temmuz 2011 döneminde üretilen 89 bin 309, Ocak 2005 ve Temmuz 2011 tarihlerinde ithal edilen 50 bin 143 aracı kapsayacağı ifade edilen açıklamada, BMW’nin Çinli ortağı BMW China Automative Trading Ltd’nin araç kontrollerini ve kusurlu parçaların değişimlerini ücretsiz yerine getireceği vurgulandı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER