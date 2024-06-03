Gazze saldırılarını eleştirmeyen eyalet başbakanının ofisine "cinayet" yazılı protesto

9News sitesinin haberine göre, Minns, NSW eyaletinin Kogarah bölgesindeki seçim ofisinin kırmızı boyalarla boyanıp "cinayet" yazılı grafitilerle zarar verilmesine tepki gösterdi.

Minns, yaptığı basın açıklamasında, ofisine yönelik "vandalizm"i eleştirerek, "Dünyanın dört bir yanından, özellikle de Orta Doğu'dan sorumlu değilim" diye konuştu.

Hükümetinin, dış çatışmalar yerine eyalette toplumsal uyum ve barışa odaklanmaya devam edeceğini yineleyen Minns, "Bu eyaletteki ve Sydney'deki barıştan sorumluyum. Bu karışık meseleye dair yaklaşımımız hep bu şekilde olmuştur" dedi.

Minns, insanların protesto etme haklarının olduğunu anımsatarak "Ancak, şehirde yaşayan diğer insanlara da saygıyla davranma sorumluluğunuz bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Soruşturmayı yürüten polisler, söz konusu grafitilerin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle Filistin'e destek için yapılmış olabileceğini belirtti.

Polis, olayın aydınlatılması için halktan destek talebinde bulundu.