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Dünya
AA 03.06.2024 13:37

Gazze saldırılarını eleştirmeyen eyalet başbakanının ofisine "cinayet" yazılı protesto

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Chris Minns'in ofisine protestocular tarafından "cinayet" grafitileri yazılarak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısındaki tavrı protesto edildi.

Gazze saldırılarını eleştirmeyen eyalet başbakanının ofisine "cinayet" yazılı protesto

9News sitesinin haberine göre, Minns, NSW eyaletinin Kogarah bölgesindeki seçim ofisinin kırmızı boyalarla boyanıp "cinayet" yazılı grafitilerle zarar verilmesine tepki gösterdi.

Minns, yaptığı basın açıklamasında, ofisine yönelik "vandalizm"i eleştirerek, "Dünyanın dört bir yanından, özellikle de Orta Doğu'dan sorumlu değilim" diye konuştu.

Hükümetinin, dış çatışmalar yerine eyalette toplumsal uyum ve barışa odaklanmaya devam edeceğini yineleyen Minns, "Bu eyaletteki ve Sydney'deki barıştan sorumluyum. Bu karışık meseleye dair yaklaşımımız hep bu şekilde olmuştur" dedi.

Gazze saldırılarını eleştirmeyen eyalet başbakanının ofisine "cinayet" yazılı protesto

Minns, insanların protesto etme haklarının olduğunu anımsatarak "Ancak, şehirde yaşayan diğer insanlara da saygıyla davranma sorumluluğunuz bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Soruşturmayı yürüten polisler, söz konusu grafitilerin, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle Filistin'e destek için yapılmış olabileceğini belirtti.

Polis, olayın aydınlatılması için halktan destek talebinde bulundu.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Avustralya
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