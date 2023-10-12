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Dünya
AA 12.10.2023 13:03

Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 1354 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze'de 1354 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1354 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 49 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında da 31 Filistinlinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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