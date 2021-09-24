Yeni tip Koronavirüs, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de etkisini sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'de COVID-19 ile ilgili son 24 saate ilişkin kaydedilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 2 bin 231 kişinin testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1745'inin Gazze'de, 486'sının da Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Toplam can kaybı 4 bin 265

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 265'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 424 bin 541'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 32 bini aştığı Filistin'de 72 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazze'de her üç testten biri pozitif çıkıyor

Delta varyantının etkisiyle COVID-19 salgınının Gazze'de hızla yayıldığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip Gazze'de son 24 saatte 4 bin 873 COVID-19 testi yapıldı.

Yapılan testlerden 1745'inin pozitif çıkması bölgedeki salgının boyutunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de şu ana kadar 1331 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 162 bini aştı.