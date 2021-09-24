Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den "Suriye iç savaşı" açıklaması: Ölenlerin sayısı 350 bin
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu açıkladı.
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Etiketler: Son Dakika Suriye Savaşı Suriye Birleşmiş Milletler
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