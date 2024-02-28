Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 11:15

Gazze için kendini yakan ABD'li askerin "ordunun Filistin'deki soykırıma dahline" dair belgeler gördüğü iddiası

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü.

Gazze için kendini yakan ABD'li askerin "ordunun Filistin'deki soykırıma dahline" dair belgeler gördüğü iddiası
[Fotograf: AA]

The New York Post'un haberine göre, Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını iddia etti.

Ölen askerin arkadaşı, Bushnell'in telefon konuşması sırasında gördüğü bilgilere ilişkin "söylendiğini ve sesinin korkulu olduğunu" savundu.

Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Bushnell'in söz konusu gizli bilgileri kendisiyle neden paylaştığını bilmediğini belirten arkadaşı, hayatını kaybeden askerin daha önce böyle bir şey yapmadığını savundu.

Arkadaşı, "İntihar, Aaron'ın yapacağı bir şey değildi." dedi.

Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti

CNN'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in 70. istihbarat, gözlem ve keşif kanadında siber savunma operasyonları uzmanı olarak görev yaptığını doğrulamıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi olan Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Yüzlerce kişi hayatını kaybeden Bushnell'i anmak için İsrail Büyükelçiliğinin önünde toplanarak yas tutmuştu.

ETİKETLER
Gazze ABD Ordu
Sıradaki Haber
İsrail güçleri baskın düzenlediği Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye hayat olacak
11:48
Yaban keçisi avına 311 bin 522 lira ceza
11:49
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Netanyahu, Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor
11:45
Yediği meyve soluk borusuna kaçan çocuk yaşamını yitirdi
11:47
Turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak
11:44
Şanlıurfa'da yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
İstanbul'da sisli hava etkili oldu
FOTO FOKUS
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
28 Şubat sürecinin yıkıcılığını yaşayan iki öğretmenin yaşadıkları...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ