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Dünya
AA 28.02.2024 11:12

İsrail güçleri baskın düzenlediği Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri baskın düzenlediği Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerler, Kalkilya kentine baskın düzenleyerek, keskin nişancılarını binaların üzerine yerleştirdi.

Bazı mahalleri de kuşatma altına alan İsrail askerleri, şu ana kadar en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evleri arayan ve Filistinlilere ait araçları da teftiş eden İsrail güçlerinin baskını devam ediyor.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da baskın nedeniyle eğitimin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde de Cenin kenti ve kampına baskın düzenlemişti. Bölgede tepki gösteren Filistinlilerle çıkan çatışmada 1 Filistinli yaralanmıştı. Askerler, altyapıya da zarar vermişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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