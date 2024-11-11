Gazze 13 aydır karanlıkta: Elektriksizlik hayatı durma noktasına getirdi

[Hastanelerdeki elektrik kesintileri pek çok kişinin ölümüne neden oldu (AFP)]

ABD'nin New York Times gazetesi, elektrik kesintileriyle geçen 13 ayın neden olduğu sorunları bölgedeki muhabirleriyle inceledi.

Güneş battığında panikleyen 6 çocuğunu yatıştırmaya çalışan Meryem Ebu Emre de mağdur olan Filistinlilerden biri.

Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta yaşayan 36 yaşındaki kadının mahallesinde zar zor şarj edilmiş cep telefonlarının ekranları dışında ışık görülmüyor.

Meryem, "Her gece bizim için bir mücadele anlamına geliyor. Bazen çocuklarım elektriğin ne zaman geleceğini sorunca verecek cevabım olmuyor. İnsanların elektriğe bu kadar ihtiyacı olduğunu hiç bilmezdim. Gün ışığının bir dakikasını bile kaçırmamak için artık erken kalkıyorum" diyor.

[Han Yunus'ta yıkılan evlerinin çatısında ateşin etrafında toplanan Filistinli bir aile.]

Meryem Ebu Emre sabahın ilk saatleriyle birlikte ayaklanarak ateşin üstünde yemek pişirip elleriyle çamaşır yıkadığını da sözlerine ekliyor.

20 yaşındaki Raşa Mecid el Attar da güneşi "bir lütuf" olarak gördüklerini anlatıyor.

Haftada birkaç kez 10 telefonu şarj etmeye götürüyormuş. Ailesinin bu telefonları çoğunlukla karanlıkta ağlayan çocukları sakinleştirmek için kullandığını söylüyor.

Savaştan önce üniversite öğrencisiyken buzdolabı, TV, internet, çamaşır makinesi ve fırınlarını çalıştırabildiklerini vurguluyor:

En basit şeyler için bu kadar uğraşırken 21. yüzyılda yaşadığımıza inanamıyorum.

[Hava saldırılarında yaralananları bulmak karanlıkta daha da zor oluyor (AFP)]

Katil İsrail, iddiasına göre Hamas'ı zayıflatmak için elektrikleri kesiyor. Ancak savaş öncesinde de İsrail ve Mısır'ın ekonomik ambargosu Gazze'ye elektrik verilen saatleri kısıtlıyordu.

Jeneratör ve güneş enerjisiyle önlem alanlar şanslı sayılır. Zira katliamla birlikte İsrail yeni panellerin gelmesine engel oluyor. Ancak Hamas kullanır diye bölgeye mazot da sokulmuyor.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin Kasım 2023 tarihli raporu, Gazze'nin güneş enerjisi paneli yoğunluğunda dünya liderliğine oynadığını ortaya koymuştu.

23 yaşındaki Muhammed Semra, savaşın uzun süreceğini anlayınca Aralık 2023'ta güneş panelleri satın alarak işi ticarete dökmüş.

Bir cep telefonunu bir İsrail şekeline şarj eden Semra, "Buradaki herkes bu güneş panellerinden fayda sağlıyor" diyor.

Yoğun talep fiyatları da yükseltmiş. Semra 8 panelle birlikte bir kontrol paneli ve 4 güneş pilini 2 bin 800 dolara aldığını, ancak artık bunlara sahip olmak isteyen birinin 16 bin doları gözden çıkarması gerektiğini bildiriyor.

[Han Yunus'ta güneş panelleriyle çalışan bir cep telefonu şarj istasyonu.]

İnsani yardım kuruluşları, Gazze'deki elektrik kesintisini eleştiriyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) adına Gazze'de görev yapan Georgios Petropoulos da "Bunların çoğu teknik sorun ya da tedarik sıkıntısı kaynaklı değil, bunlar siyasi meseleler" diyor.

Önceki hafta Savunma Bakanı olan Israel Katz'ın geçen sonbaharda "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli rehineler evlerine dönmeden hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, şebeke suyu verilmeyecek ve hiçbir yakıt tankeri girmeyecek" demesi de Petropoulos'u doğruluyor.

Washington geçen ay "Gazze'ye insani yardıma izin vermezseniz size askeri yardım yok" mesajı verene kadar İsrail yönetimi insani yardım kuruluşlarına büyük ölçüde engel oluyordu.

Bu kuruluşlar bölgedeki insani krize çözüm için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtirken elektriğin de önemini vurguluyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Alaaddin Ebu Ode de jeneratörlerini çalıştıramayan hastanelerin "Allah'ın rahmeti ve şefkatiyle" işlediğini söylüyor.