Dünyada Yılın Binası bu sefer bir okul oldu: Türkiye'den de 4 yapı listede

Singapur'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nin büyük ödülü cuma günü açıklanırken, Türkiye'den 4 yapı da takdirleri toplamayı başardı.

Bu yıl 17. kez dağıtılan ödüllerde Sidney'nin Chippendale banliyösünde yer alan Darlington Devlet Okulu, 220'den fazla tasarımı geride bırakarak 2024'te Dünyada Yılın Binası seçildi.

Geçen yıl açılan okul, kendine özgü şed çatısıyla dikkat çekiyor. Tuğla binaya, büyük bir basketbol sahasını da içeren açık alanlar eşlik ediyor.

Bir dizi açık hava terasını çevreleyen yumuşak kavisli paravanlar, öğrencilerin mahremiyetini korurken gün ışığının içeri süzülmesine olanak sağlıyor.

1970'lerde inşa edilen yıpranmış bir okulun yıkılmasıyla yapılan yeni binanın tasarımı vustralya merkezli fjcstudio'ya ait. Mimarlar yeni tasarımın okulu "radikal bir şekilde dönüştürerek" "yeni ve çağdaş öğrenme ortamları" sunarken orijinal kampüsün "ruhunu da korumayı" amaçladığını söylüyor.

Okulun geçmişle bağlarını muhafaza etmeyi amaçlayan tasarım şirketi, Avustralya Aborjinlerine ait sanat eserlerinin binanın çeşitli yerlerine konduğunu belirtiyor.

Ayrıca bahçeye yerli halkların bitkileri yerleştirilerek öğrencilerin Aborjin kültürünü öğrenmesi amaçlanıyor.

Dünya Mimarlık Festivali Program Direktörü Paul Finch, "Topografya ve manzaranın, iç ve dış mekanın, form ve malzemelerin beklenmedik bir keyifle aktığı şiirsel bir bina" diyerek ekliyor:

Aynı zamanda tarihi farklılıkların tanınıp uzlaşması yönünde ilham verici bir fikir; herkes için daha parlak, daha iyi bir geleceğe işaret ediyor.

Spordan ulaşıma, sağlıktan evlere kadar 18 ayrı kategoride ödül veren Dünya Mimarlık Festivali, Yılın Binası'nı bunların kazananları arasından seçiyor.

Jüri bu yılki kararıyla iki sene üst üste bir eğitim binasını seçmiş oldu. Geçen yıl Çin'deki Huizhen Lisesi birinci ilan edilmişti.

2024'teki yarışmada henüz tamamlanmayan binalara verilen Geleceğin Projesi ödülü, Emre Arolat imzalı Küçükçekmece Cemevi'nin oldu.

Kültür kategorisindeyse 2023'ten itibaren ziyaretçileri yeni binasında ağırlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi birinciliğe layık görüldü.

Konya'daki Kalyon Karapınar GES Santrali de Üretim, Enerji ve Lojistik ödülünün kazananı oldu.

Arzu Özsavaşcı Mimarlık Tasarım Danışmanlık tarafından restore edilerek geçen yıl ziyarete açılan Çanakkale kıyılarındaki Seddülbahir Kalesi, kültür alanında ödül almasa da yüksek övgüye layık görüldü.