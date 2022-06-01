Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom doğal gaz sevkiyatını durdurmaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.
Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğal gaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.
Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda...
Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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