Meksika’nın Durango eyaletine bağlı Gomez Palacio şehrinde yol kenarında bulunan bir büfede gaz dolumu sırasında yangın çıktı.

Büfede bulunan sabit likit petrol gazı tankını doldurmak üzere iş yerine gelen gaz şirketi çalışanı, gaz hortumunu tanka bağlamakta zorlandı.

O sırada hortumdan çıkmaya başlayan gazın alev alması ile büfede patlama meydana geldi.

7 yaralının 5'inde 1’inci ve 2’nci derece yanıklar bulunuyor

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yaşanan olayda 7 kişi yaralanırken, içlerinden 5'i vücutlarında 1’inci ve 2’nci derece yanıklar bulunması sebebiyle tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı, şirkete yaptırım uygulanacak

Durango Eyaleti Başsavcılığı, yaşanan kazanın ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gomez Palacio Şehri Sivil Koruma Müdürlüğü ise olayın gaz şirketi çalışanının dolum için gerekli güvenlik önlemlerini almaması sonucu çıktığını ve bu nedenle şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.