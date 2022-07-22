Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Türkiye'nin tahıl koridorunda oynadığı role takdir
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Ukrayna limanlarındaki engelin kaldırılmasına yönelik girişimin onaylandığını ifade etti.
Bu anlaşmanın tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağına işaret eden Sybiha, "Küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.
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