Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 113 bin 497 COVID-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgının ülkenin 16 bölgesinden 12'sine yayıldığı kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar toplam 2 bin 74 COVID-19 vakası görüldüğü ve bunlardan 13'ünün doktor olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, 11 kişi yaşamını yitirdi, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 212 oldu.

Afrika kıtasında şu ana kadar 37 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 1600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.