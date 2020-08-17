Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 425 bin 969 COVID-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 322 artarak 42 bin 532'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 1939 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 bin 362'ye ulaştığı ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 231 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede COVID-19 vakalarının düşüş göstermesi nedeniyle 1 Eylül'de sınırların açılabileceğini söyledi.

Kenya'da vaka sayısı 30 bini aştı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kenya'da şimdiye kadar 391 bin 416 test yapıldı. Vaka sayısı son 24 saatte 271 artarak 30 bin 120'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 474'e çıktı. İyileşen hasta sayısı da 16 bin 656 oldu.

Afrika genelinde ise COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı, 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.