Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Kunduru Ormanı'nda çete üyelerinin kampına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çete üyelerinin kampının imha edildiği bilgisini paylaşan Enenche, çok sayıda silahlı çete üyesinin de öldürüldüğünü kaydetti.

Enenche, operasyonda silahlı çetelere ait silah, araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri'nden (NAF) yapılan açıklamada eyalette devam eden şiddet olayları nedeniyle 32 özel gücün sevk edildiği bildirildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.