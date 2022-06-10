Gana Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Samuel Abu Jinapor, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede yeşil alan yaratacağını belirtti.

Jinapor, hükümetin bu yılın sonuna kadar 20 milyon fidanı toprakla buluşturma çalışmasının sürdürdüğünün altını çizdi.

Gana'da, "Yeşil Alan" kampanyası çerçevesinde 2021'de 7 milyon fidan dikilmişti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.