Gana köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi

Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri için tazminat konusunu gündeme getirmenin tam zamanı olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, dünyanın, köle ticaretinin sonuçlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.

Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak." dedi.

Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.