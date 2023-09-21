Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2023 22:12

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda kontrol altına alınan Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu.

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.

Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında
21:56
Azerbaycan için Yelvah sembolik öneme sahip
21:40
Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı
21:38
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
21:08
Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elon Musk İzmir TEKNOFEST'e büyük ihtimalle gelecek
Fenerbahçe'den Avrupa'da gollü başlangıç
Fenerbahçe'den Avrupa'da gollü başlangıç
FOTO FOKUS
Meyve ve sebze mevsiminde yararlı
Meyve ve sebze mevsiminde yararlı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ