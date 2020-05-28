Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı.

Galler’de sosyal demokrat parti Plaid Cymru'nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth, konuya ilişkin, “Bin 694 akıl hastasının, hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiğini öğrenmek son derece üzücü." ifadesini kullandı.

Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tamamıyla temasa geçilecek olmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, İngiltere ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.