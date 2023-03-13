Güney Galler polisinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in en büyük ikinci şehri Swansea'deki bir evde yerel saatle 11.20'de patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlamanın ardından komşular tarafından 13 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarılırken, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Evde olduğu belirtilen 1 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Olayın yaşandığı evin tamamen, komşu binanın ise kısmen yıkıldığı patlamanın çevredeki diğer binalarda da hasar oluştuğunu açıklayan Swansea Belediyesi, 212 evin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Patlamanın etkisiyle evinde hasar oluşan ya da evde kalmak istemeyen 50 kişi, kentteki bir merkeze yerleştirildi.