Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de dahil olmak üzere dünya liderleriyle G20 kapsamında bir dizi görüşme yapan Trump, ABD'nin ticari beklentilerinin arttığını gördüğünü söyledi.

Trump bu açıklamadan günler önce ABD-Japonya güvenlik anlaşmasını eleştirerek, Yeni Delhi'nin misilleme gümrük vergilerini geri çekmesini talep etmişti.

Trump, Modi ile görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamada, "Açıklayacak çok büyük şeyler olacağını düşünüyorum. Çok büyük ticaret anlaşması. Ticaret açısından, imalat açısından Hindistan ile çok büyük işler yapacağız" dedi.

Şi Cinping ile yarın ticaret konusunda üst düzey bir görüşme yapacak olan Trump görüşmelerinde ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ilgili endişelerini ele almak için baskı yaptı.

Şi Cinping ayrıca, bazı gelişmiş ülkelerin attığını söylediği korumacı adımlar konusunda da uyardı.

Şi Cinping, G20 kapsamında BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri liderlerinin biraraya geldiği toplantıda, "Bütün bunlar küresel ticaret düzenini yıkıyor. Bu aynı zamanda ülkelerimizin ortak çıkarlarını da etkiliyor, dünya çapında barış ve istikrarı gölgeliyor" dedi.

Kaynak: Reuters