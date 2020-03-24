Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve insan sağlığı kadar dünya ekonomisi için de risk haline gelen koronavirüsü pandemisi G20 ülkelerinin maliye bakanları tarafından masaya yatırıldı.

G20 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin dün acil bir telekonferans gerçekleştirdikleri açıklandı.

Toplantıya Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ile birlikte katılan Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada G20 ülkelerinin salgının ekonomiler üzerindeki etkisi ve meydana getirdiği insani trajedi konusunda ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Krizin aşılmasında G20 ülkelerinin önemli rolü olduğunun altını çizen Aso, gereken tüm önlemleri tereddüt etmeden almaya kararlı olduklarını yineledi.

"İlaç çalışmaları kilit öneme sahip"

Aso, korona virüsü ilaçlarının geliştirilmesinin mevcut durumun üstesinden gelmede kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi. Süreci verimli hale getirmek için ülkeleri işbirliğine çağıran Aso, ayrıca ülkelerin gerekli mali önlemleri almalarının önemine değindi.

"İhtiyacı olan ülkelere maddi destek"

G20 üyesi ülkelerin Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, yetersiz sağlık hizmeti sorunu yaşayan ülkelere destek vermesi gerektiğini ifade eden Aso, ayrıca G20 liderlerinin önümüzdeki günlerde bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmeye hazırlandığını açıkladı.