Füzuli Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor
Füzuli'de inşa edilen havalimanı için gece gündüz süren çalışmalarda sona gelindi. Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılacak.
18 Ekim 2020'de işgalden kurtarılan Füzuli'de, bu yılın başında havalimanının temeli atıldı. Çalışmalar kısa süre içinde hızla ilerledi.
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Füzuli Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar alındı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, havalimanını "FZL" kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.
Günde 4 binin üzerinde yolcu kapasiteli
Saatte 200, günde 4 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahip havalimanının, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.
Uluslararası uçuşların da yapılacağı Füzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Füzuli Havalimanı üzerinden taşınacak.
İlk resmi karşılama töreni Erdoğan için düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalden kurtarılan topraklara ilk resmi ziyareti gerçekleştiren devlet lideri olmuştu.
Füzuli Uluslararası Havalimanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılacak.
Havalimanında ilk resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenecek.
- 11:58
- 11:46
- 11:42
- 11:35
- 11:55