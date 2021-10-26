18 Ekim 2020'de işgalden kurtarılan Füzuli'de, bu yılın başında havalimanının temeli atıldı. Çalışmalar kısa süre içinde hızla ilerledi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Füzuli Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar alındı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, havalimanını "FZL" kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

[Füzuli Uluslararası Havalimanı | Fotoğraf: AA]

Günde 4 binin üzerinde yolcu kapasiteli

Saatte 200, günde 4 binin üzerinde yolcu taşıma kapasitesine sahip havalimanının, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Uluslararası uçuşların da yapılacağı Füzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.

[Füzuli Uluslararası Havalimanı | Fotoğraf: AA]

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Füzuli Havalimanı üzerinden taşınacak.

İlk resmi karşılama töreni Erdoğan için düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalden kurtarılan topraklara ilk resmi ziyareti gerçekleştiren devlet lideri olmuştu.

Füzuli Uluslararası Havalimanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılacak.

Havalimanında ilk resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenecek.