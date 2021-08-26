Fukuşima nükleer santrali operatörleri, 1 milyon tondan fazla arıtılmış suyu okyanusa salmayı planlıyor.

Tokyo Electric Power Co (Tepco), fizibilite çalışmalarını yürüttükten ve yetkililerden onay aldıktan sonra tüneli Mart 2022'ye kadar inşa etmeye başlayacağını söyledi.

Suyun neredeyse tüm radyoaktif elementleri uzaklaştırmak için işleneceği ve seyreltileceği için salınımın güvenli olduğu öne sürülüyor.

Karar tepki çekti

Ancak karar, komşu ülkelerin ve yerel balıkçı topluluklarının sert tepkisine neden oldu.

Tepki gösteren ülkeler “Güvenliyse Tokyo'ya atın. Pasifik'teki bizler Japonya'nın nükleer atık sularını istemiyoruz” diyor.

Balıkçılar da suyu serbest bırakmanın, deniz ürünlerine olan güveni yeniden sağlamak için yıllarca süren çalışmaları baltalayacağından korkuyor.

Tazminat ödemeye hazır

Yaklaşık 2,5 metrelik bir çapa sahip olacak ve yaklaşık 1,27 milyon ton arıtılmış su içeren tanklar Pasifik'e uzanacak.

Boşaltılacak su 2011'deki büyük tsunaminin ardından tesisi soğutmak için kullanılan suyun yanı sıra her gün sızan yağmur ve yeraltı suyunu da içeriyor.

Tesisten yapılan açıklamada, tahliyeyle ilgili itibar kaybı için tazminat ödemeye hazır olunduğu bildirildi.