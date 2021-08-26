Kabil'de, eski bir İngiliz asker tarafından açılan hayvan barınağındaki 200 kadar kedi ve köpek de İngiltere yolcusu...

Savunma Bakanı Ben Wallace, bölgede bulunan barınaktaki hayvanların ve Afgan çalışanlarının da tahliye edilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Kampanya ses getirdi

Farthing, İngiliz ordusu ile Afganistan'da görev yaptıktan sonra Kabil'de kedileri, köpekleri ve eşekleri kurtarmak için Nowzad adlı bir hayvan yardım kuruluşu kurmuştu.

Paul Farthing'in hayvanlarını tahliye etmek için yürüttüğü kampanya tartışmalara yol açmış büyük destek görüp fon sağlanırken, İngiliz hükümeti önce insanların tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek destek vermemişti.

"Evcil hayvanlara öncelik verilmesi yanlış"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce, binlerce kişi havaalanının dışında beklerken "evcil hayvanlara insanlardan daha fazla öncelik vermenin" yanlış olacağını söylemişti.

Farthing, İngiltere savunma bakanlığının tutumundan şikayet eden komedyen Ricky Gervais de dahil olmak üzere ünlüler tarafından desteklenen bir kampanya yürütmüştü.

Wallace daha sonra yetkililere Farthing'in Kabil havaalanındaki Afgan personelini ile birlikte hayvanların tahliyesini işleme koyma talimatı verdi.

Uçuşun hayvanlarla gerçekleşmeme ihtimali var

Sınırlayıcı faktörün uçak kapasitesinin değil tahliyelerin akışını sürdürmek olduğunu vurgulayan Wallace, Farthing ve Birleşik Krallık vizesi verilen Afgan personelinin Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuşunda hayvanlar olmadan da ayrılabileceğini vurguladı.