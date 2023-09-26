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Dünya
AA 26.09.2023 21:16

FTC, "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle Amazon'a dava açtı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile 17 eyalet başsavcısı, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla dava açtı.

FTC, "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle Amazon'a dava açtı
[Fotograf: Reuters]

FTC'den yapılan açıklamada, şirketin eylemlerinin fiyatların düşmesinin durmasına, satıcılardan aşırı yüksek ücret alınmasına, kalitenin düşmesine, inovasyonun bastırılmasına ve rakiplerin Amazon'a karşı adil bir şekilde rekabet etmesinin engellenmesine olanak sağladığı savunuldu.

Amazon'un yasayı büyük bir şirket olduğu için değil, mevcut rakiplerin büyümesini ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engelleyen dışlayıcı bir davranış tarzına giriştiği için ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, Amazon'un eylemlerinin hiçbir rakibinin şirketin piyasadaki hakimiyetini tehdit etmemesini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Amazon'un kurduğu düzenin her yıl perakende satışlarda yüz milyarlarca doları, büyük ve küçük işletmeler tarafından satılan yüz binlerce ürünü ve yüz milyondan fazla tüketiciyi etkilediği ifade edildi.

Amazon'a açılan davada FTC'ye katılan eyaletler; Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island ve Wisconsin olarak sıralandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, şikayetlerinin, Amazon'un tekel konumunu yasa dışı bir şekilde sürdürmek için nasıl bir dizi taktik kullandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Şikayetlerinde Amazon'a yönelik ayrıntılı iddiaların yer aldığını ifade eden Khan, "Bugünkü dava, Amazon'un tekelci uygulamalardan sorumlu tutulmasını ve kaybedilen serbest ve adil rekabet vaadinin geri getirilmesini amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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