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Dünya
AA 11.07.2024 00:00

Fransızlar ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor.

Fransızlar ülkenin yönetilemez olduğunu düşünüyor
[Fotograf: Reuters]

Elabe şirketinin, erken genel seçimlerin ardından Fransız BFMTV kanalı ve La Tribune gazetesi için yaptığı ankete göre, her 10 Fransızdan 7'si seçim sonuçlarından ve Meclisin siyasi dağılımından memnun değil.

Sol ittifakı Yeni Halk Cephesinin seçmenleri, seçim sonuçlarından en çok memnun olanlar olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine oy verenler ise en az memnun kesimi oluşturuyor.

Sol ittifakına oy veren her 10 seçmenden 6'sı seçim sonuçlarından memnunken, RN seçmeninin yüzde 94'ü bu sonuçlardan memnun değil.

Fransızların çoğu, 9 Haziran'da Ulusal Meclis feshedildikten sonra bu karara olumlu bakarken, seçimin ardından bu görüşleri değişti.

Macron'un Meclisi feshetme kararının "yanlış" olduğu kanaati

Seçimden sonra halkın yüzde 65'i, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Meclisi feshederek yanlış bir karar aldığını düşünürken; yüzde 34'ü Macron'un bu kararını doğru bulduğunu ifade etti.

Seçim sonuçları ve Meclis dağılımını gördükten sonra Fransızların yüzde 74'ü ülkenin yönetilemez olduğunu düşünürken, halkın yüzde 25'i aksi yönde fikir belirtti.

RN seçmeninin yüzde 93'ü, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili seçmeninin yüzde 83'ü ülkenin yönetilemez olduğu kanaatini paylaşırken, bu durum iktidar ittifakı ve sol ittifakın seçmenlerinde yüzde 70'in altına geriliyor.

Fransızlar sol ittifakı ve aşırı sağcı RN partisinin bu seçim sürecinden en güçlenerek çıkan siyasi oluşumlar olduğunu düşünürken, her 10 Fransızdan 3'üne göre seçimin bir kazananı bulunmuyor.

Fransızların çoğu seçimleri, Macron için "başarısızlık" olarak değerlendiriyor

Vatandaşların sadece yüzde 5'i, iktidarın Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakını, "seçimden en güçlenerek çıkan siyasi oluşum" olarak görüyor.

Halkın yüzde 75'i, seçimlerin, Macron ve iktidar kanadı için bir "başarısızlık" olduğu kanaatini paylaşıyor.

Fransa'da 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda hiçbir parti veya ittifakın Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşamaması yüzünden Fransa'da yeni hükümetin kurulması gerçekleşmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini açıkladı.

Seçimin galibi solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayı konusunda görüşmelere devam ederken, iktidar kanadından farklı isimler merkez sağ ve solcuları da kapsayacak şekilde bir hükümet kurulmasını istiyor.

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