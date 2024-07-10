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Dünya
AA 10.07.2024 22:51

Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, "Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağ her geçen gün daha da kuvvetleniyor" dedi.

Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
[Fotograf: DHA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Nur Sağman'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

Büyükelçilikteki buluşmada konuşan Bakan Göktaş, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlü bir geçmişe, kadim bağlara dayandığını belirten Göktaş, bu bağların temelinde kardeşlik ve samimiyetin yer aldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Türkiye'nin her zaman Afrika, Senegal ile dostane ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bu dostluk 2005 yılında Cumhurbaşkanı'mız tarafından başlatılan Afrika Açılım Politikasıyla her geçen gün daha da güçlenen bir noktaya ulaştı. Pek çok projeyi başarılı bir şekilde tamamladığımız Afrika Açılım Politikası, 2013 itibarıyla yerini Afrika Ortaklık Politikasına bıraktı. Bu ortaklıkla Afrika kıtasının sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğimizin daim olması en büyük temennimiz"

Kendinin de eş başkanlığını yaptığı Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu'nun iki ülkenin geleceği açısından çok önemli adımların atılmasına vesile olduğunu belirten Göktaş, Senegal'in bölge ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin gücü ve potansiyeli sebebiyle Senegal ile ilişkileri her zaman önemsediğini bildiren Göktaş, "Senegal ile yapılacak her türlü girişimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın her geçen gün kuvvetlendiğini vurgulayan Göktaş, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden kurumların da başarılarına dikkati çekti.

Yurt dışı ziyaretlerinde vatandaş buluşmalarını çok önemsediğini dile getiren Göktaş, "Sizler Senegal'de ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor, dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlıyorsunuz. Senegal'de yaşayan Türk vatandaşları olarak sizler, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir zemin üzerinde tesis edilmesinde büyük rol oynuyorsunuz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması en büyük temennimiz." dedi.

Bakan Göktaş, Senegal'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Göktaş daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Öte yandan Göktaş, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ile TİKA Dakar Ofisi'ni de ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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Afrika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Senegal
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