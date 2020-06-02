Aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen ikisi de aynı kaderi paylaştı. Fransa'da 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore de tıpkı siyahi Amerikalı George Floyd gibi 2016 yılında gözaltına alınırken polis tarafından boğularak can verdi.

ABD'de yaşanan olay Fransa'da da insanları ırkçılığa karşı harekete geçirdi. Protestoların salgın nedeniyle yasaklandığı ülkede, George Floyd gibi polis tarafından boğularak öldürülen siyahi genç için gösteri düzenlendi.

"Adama Traore için adalet" sloganları ile binlerce insan sokaklara döküldü.

Olaya ilişkin soruşturma aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanmadı. Bir grup da Paris'teki ABD konsolosluğunun önüne giderek ABD'de yaşanan ırkçılığı protesto etti. Protestocular sessiz bir şekilde konsolosluğun önünde oturma eylemi yaptı.