Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 10:54

Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor

Fransa'daki İsrailli yedek askerlerin, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gittiği belirtildi.

Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransız-İsrail vatandaşı çok sayıda yedek asker, İsrail Silahlı Kuvvetlerine katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı.

İsrail'e gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik verildiği ifade edildi.

Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'na gelen İsrailli yedek asker Mickael Alhadeff, orduya katılmak için bölgeye hareket edecek ilk uçakla gideceğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama İsrail'e gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
12:50
Fahrettin Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var
12:44
Lübnan: Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence aldık
12:48
İnternet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi
12:43
İstanbul'daki kilise açılışı dünya basınında
12:42
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ