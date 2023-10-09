Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Fransız-İsrail vatandaşı çok sayıda yedek asker, İsrail Silahlı Kuvvetlerine katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı.

İsrail'e gidecek yedek askerlere uçuşlarda öncelik verildiği ifade edildi.

Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'na gelen İsrailli yedek asker Mickael Alhadeff, orduya katılmak için bölgeye hareket edecek ilk uçakla gideceğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama İsrail'e gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.