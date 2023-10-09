Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 10:40

BM: Gazze'de yaklaşık 74 bin Filistinli okullarımıza sığındı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı.

BM: Gazze'de yaklaşık 74 bin Filistinli okullarımıza sığındı

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından etkilenenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 64 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının artabileceğine işaret edildi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okul da İsrail tarafından doğrudan bombalandı.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinler, evlerini terk ediyor.

İsrail Gazze'de bir camiyi bombaladı
İsrail Gazze'de bir camiyi bombaladı

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 493'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
12:50
Fahrettin Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var
12:44
Lübnan: Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence aldık
12:48
İnternet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi
12:43
İstanbul'daki kilise açılışı dünya basınında
12:42
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ