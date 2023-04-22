Fransız polisi, Macron'un ziyareti öncesinde tencereleri topladı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fransız polisinin göstericilerin gürültü yapmak için kullandığı küçük, çelik bir tencereye el koyduğu görülüyor.

Yerel yetkililer Macron'un bölgedeki bir liseye yaptığı ziyaret öncesinde alınan tencere yasağı kararını, "taşınabilir ses cihazı" ve "eğlence cihazı" yasağı olarak tanımladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa'dan yerel meclis vekili Sebastien Rome, "Yasak sadece yumurtalar ve tavalar içinse, benim evimde bunlar yemek yapmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Tencerelerin yanı sıra tavalar ve kürekler de Macron'un çarşamba günü Muttersholtz kasabasına yaptığı ziyarette protestocular tarafından kullanılmıştı.

Emeklilik yaşının 62'den 64'e çekilmesini kapsayan reform planı nedeniyle ülke çapında gösterilerin hedefi haline gelen Macron, uzlaşma çabasıyla bir ülkenin birçok bölgesini kapsayan bir tura çıkmıştı.

Macron, cumartesi günü yasalaşan emeklilik reformunun ardından pazartesi gecesi ekranlara çıkarak bir konuşma yapmış ve tepki çeken reformun "gerekli" olduğunu söylemişti.

Fransa lideri halkın iş yaşamıyla kurduğu ilişkiyi "sosyal diyalog" yoluyla yeniden inşa etmek istediğini ve sahaya olabildiğince yakın olmayı planladığını ifade etmişti.

Macron'un emeklilik yasasında reform planı, ocaktan itibaren Fransa genelinde sokak gösterilerini tetiklemiş, milyonlarca kişi reforma karşı sokağa çıkmıştı. Gösterilerde şiddet olayları da yaşanmıştı.

Reforma tepki olarak milyonlarca emekçi de genel grev kararı almış ancak yoğun tepkilere rağmen emeklilik reformu yasalaşmıştı.