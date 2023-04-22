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Dünya
Politico, The New York Times, Independent 22.04.2023 18:38

Fransız polisi, Macron'un ziyareti öncesinde tencereleri topladı

Fransa'nın güneyindeki Ganges kasabasında polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti öncesinde göstericilerden tencere topladı.

Fransız polisi, Macron'un ziyareti öncesinde tencereleri topladı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fransız polisinin göstericilerin gürültü yapmak için kullandığı küçük, çelik bir tencereye el koyduğu görülüyor.

Yerel yetkililer Macron'un bölgedeki bir liseye yaptığı ziyaret öncesinde alınan tencere yasağı kararını, "taşınabilir ses cihazı" ve "eğlence cihazı" yasağı olarak tanımladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa'dan yerel meclis vekili Sebastien Rome, "Yasak sadece yumurtalar ve tavalar içinse, benim evimde bunlar yemek yapmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Tencerelerin yanı sıra tavalar ve kürekler de Macron'un çarşamba günü Muttersholtz kasabasına yaptığı ziyarette protestocular tarafından kullanılmıştı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Emeklilik yaşının 62'den 64'e çekilmesini kapsayan reform planı nedeniyle ülke çapında gösterilerin hedefi haline gelen Macron, uzlaşma çabasıyla bir ülkenin birçok bölgesini kapsayan bir tura çıkmıştı.

Macron tartışmalı emeklilik reformunun "gerekli" olduğunu savundu
Macron tartışmalı emeklilik reformunun "gerekli" olduğunu savundu

Macron, cumartesi günü yasalaşan emeklilik reformunun ardından pazartesi gecesi ekranlara çıkarak bir konuşma yapmış ve tepki çeken reformun "gerekli" olduğunu söylemişti.

Fransa lideri halkın iş yaşamıyla kurduğu ilişkiyi "sosyal diyalog" yoluyla yeniden inşa etmek istediğini ve sahaya olabildiğince yakın olmayı planladığını ifade etmişti.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

Macron'un emeklilik yasasında reform planı, ocaktan itibaren Fransa genelinde sokak gösterilerini tetiklemiş, milyonlarca kişi reforma karşı sokağa çıkmıştı. Gösterilerde şiddet olayları da yaşanmıştı.

Reforma tepki olarak milyonlarca emekçi de genel grev kararı almış ancak yoğun tepkilere rağmen emeklilik reformu yasalaşmıştı.

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