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Dünya
AA 22.04.2023 18:35

Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 Azerbaycan askeri yaralandı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şuşa ilinin Allahgulular köyü civarındaki mevzilere malzeme taşıyan kamyonun Ermeni güçlerce döşenen mayına çarptığı bildirildi.

Patlama nedeniyle araçtaki 2 askerin yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yaralıların yardımına giden başka bir askerin de anti personel mayına basarak yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 3 askere acil tıbbi müdahalede bulunulduğu, olayla ilgili bölgedeki Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu kaydedildi.

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