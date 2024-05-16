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Dünya
AA 16.05.2024 06:00

Fransız Meclisinde Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosunda, yeterli çoğunluk sağlanamayınca Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Fransız Meclisinde Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Meclis Bürosu, halihazırda kurum bünyesinde var olan Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu'nun, "Fransa-Filistin Dostluk Grubu"na dönüştürülmesi yönündeki talep hakkında kararını açıkladı.

Meclis Bürosunda yapılan oylamada, talebe yönelik 8 "evet"e karşı 11 "hayır" oyu çıktı.

Talebin reddedilmesi nedeniyle meclis bünyesinde Fransa-Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Meclisteki Sosyalist Partisi (PS) Grubu, büronun kararından memnun olmadığını açıkladı.

"Fransa-Filistin Dostluk Grubu"nun kurulmasını isteyen bazı solcu milletvekilleri, bu grubun kurulmasını Fransa'nın Filistin devletini tanıması için bir "adım" olarak görüyordu.

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